Ученые нашли простой способ наладить сон после 63 лет: нужна всего одна яркая лампа на час с утра

Ученые выяснили, что яркое освещение в помещении помогает нормализовать суточные ритмы и улучшить качество сна у пожилых людей. Исследование с участием добровольцев от 63 до 92 лет опубликовано в Journal of Pineal Research (JPR).

В эксперименте участвовали более 200 человек. Части из них выдали специальные лампы для светотерапии, которыми они пользовались 12 недель. Приборы включали на один час после пробуждения, а последний сеанс должен был заканчиваться минимум за четыре часа до сна.

С помощью датчиков ученые одновременно фиксировали уровень освещенности, двигательную активность и периоды отдыха. Это позволило сопоставить количество получаемого света с особенностями суточного режима.

Наблюдения показали: утренний яркий свет повышал активность днем и стабилизировал цикл сна и бодрствования. Те, кто получал больше естественного или искусственного света, реже жаловались на проблемы со сном, а днем чувствовали себя бодрее.

Авторы рассматривают светотерапию как доступный немедикаментозный способ поддержания здоровья. Особенно это важно для пожилых людей с ограниченной подвижностью, которые редко выходят на улицу и получают меньше естественного света.