Ученые нашли связь развития деменции с переломами

Пожилой человек ломает шейку бедра. Врачи ставят его на ноги, реабилитация идет. А через пару лет близкие замечают: стал забывчивым, рассеянным, хуже ориентируется. Раньше это списывали на возраст. Теперь ученые говорят: это не совпадение. Перелом — системный сигнал, который отзывается в мозге. Об этом aif.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин.

Метаанализ на миллионах людей показал: перенесенный перелом повышает риск деменции примерно на 28%. Другие данные говорят о 41%. А после перелома шейки бедра почти 40% пациентов без когнитивных нарушений до травмы сталкиваются с деменцией в течение пяти лет. У мужчин связь особенно заметна.

Как кость «разговаривает» с мозгом

Скелет — не пассивный каркас, а активный орган. После перелома остеобласты начинают выделять в кровоток экзосомы — крошечные пузырьки с сигнальными молекулами. Один из сигналов — белок RANKL. У экзосом есть пропуск через гематоэнцефалический барьер, защитную стену между кровью и мозгом. Попадая туда, RANKL нажимает на главную кнопку воспаления — путь NF-κB. Активируется микроглия, иммунные клетки мозга, и начинается нейровоспаление.

Оно тихое — без боли и температуры. Медленно повреждает нейроны и ухудшает память. Так перелом запускает в мозге медленно тлеющий костер.

Есть и «хорошие» сигналы

Остеокальцин — гормон костной ткани — проникает в гиппокамп и поддерживает нейроны. При переломах и остеопорозе его уровень падает, и мозг теряет поддержку. Еще есть Wnt-путь, общий для строительства костей и образования новых нейронов. Белок склеростин его тормозит: избыток связан и с потерей костной массы, и с болезнью Альцгеймера. А ген TREM2 объединяет микроглию и остеокласты — некоторые его мутации ведут сразу к деменции и к костным проблемам.

Порочный круг

Связь работает в обе стороны. Деменция повышает риск падений и переломов: человек хуже держит равновесие, медленнее реагирует. А перелом через биологические сигналы ускоряет снижение когнитивных возможностей. Кость вредит мозгу, мозг вредит кости.

Что это значит на практике

Перелом у пожилого — не просто травма. Это повод внимательнее следить за памятью, мышлением, речью. Возможно, в будущем лекарства, блокирующие RANKL или NF-κB, защитят одновременно и кости, и мозг. Но уже сейчас ясно: профилактика падений, реабилитация и раннее выявление когнитивных изменений — забота не только о теле, но и о разуме.