Ученые назвали лучшее время после отказа от перевода часов: и это не летнее

Ученые пришли к выводу, что после отказа от сезонного перевода часов оптимальным для постоянного использования является стандартное зимнее время. Работа опубликована в Canadian Medical Association Journal. По мнению исследователей, именно этот режим лучше соответствует биологическим ритмам человека и снижает риски для здоровья.

Во многих странах обсуждается отказ от перевода часов, после чего властям предстоит выбрать между постоянным летним и зимним временем. Летний вариант делает вечера светлее, но сдвигает рассвет на час позже. Зимой это вынуждает людей просыпаться и идти на работу или учебу до появления дневного света. Авторы подчеркивают важность утреннего освещения для синхронизации внутренних часов, качества сна и эмоционального состояния. Недостаток света в первой половине дня связывают с сезонной депрессией, которой страдают от 1 до 3% жителей Канады, еще около 15% испытывают более легкую осенне-зимнюю апатию.

Особенно уязвимыми названы дети и подростки: в период полового созревания их режим сна смещается на более позднее время, а раннее начало занятий при темном утре усиливает недосып. В группе риска также работники ранних смен, пассажиры общественного транспорта и жители сельских районов с недостаточным освещением. Профессор Ральф Мистльбергер отметил, что внутренним часам нужен утренний свет для синхронизации с 24-часовым циклом, а постоянное летнее время отодвигает его появление еще на час в самые темные зимние месяцы.

В работе приведены примеры: в США постоянное летнее время ввели в 1974 году ради экономии энергии, но отменили меньше чем через год после протестов родителей. Россия перешла на постоянное летнее время в 2011 году, а в 2014-м вернулась к зимнему. В Чили аналогичный эксперимент 2015 года также завершился возвратом к прежнему графику.