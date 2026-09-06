Ученые пересмотрели момент смерти: сознание живет еще три минуты — о чем помнят пациенты, вернувшиеся с того света
Ученые Саутгемптонского университета: сознание сохраняется 3 минут после смерти
Ученые Саутгемптонского университета пришли к выводу, что после остановки сердца сознание может сохраняться до трех минут. Ранее считалось, что мозг продолжает работать лишь около 30 секунд после прекращения сердечной деятельности. Результаты исследования приводит «Интересная Россия».
Около 40% участников сообщили, что помнят события, происходившие в этот период. Это, по мнению авторов, подтверждает возможность сохранения сознания даже в критическом состоянии. При этом точная природа такого состояния остается неясной: ученые пока не могут объяснить, за счет каких механизмов оно поддерживается.
Особое внимание специалисты уделяют феномену «прижизненного воспоминания». Пациенты, пережившие клиническую смерть, нередко рассказывают о ярких воспоминаниях, ощущении покоя и даже наблюдении за происходящим со стороны. Некоторые исследователи связывают это с особой активностью мозга в последние минуты жизни, однако точный механизм явления неизвестен. Работа поднимает новые вопросы о природе человеческого сознания.