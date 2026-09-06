Ученые Саутгемптонского университета пришли к выводу, что после остановки сердца сознание может сохраняться до трех минут. Ранее считалось, что мозг продолжает работать лишь около 30 секунд после прекращения сердечной деятельности. Результаты исследования приводит « Интересная Россия ».

Около 40% участников сообщили, что помнят события, происходившие в этот период. Это, по мнению авторов, подтверждает возможность сохранения сознания даже в критическом состоянии. При этом точная природа такого состояния остается неясной: ученые пока не могут объяснить, за счет каких механизмов оно поддерживается.

Особое внимание специалисты уделяют феномену «прижизненного воспоминания». Пациенты, пережившие клиническую смерть, нередко рассказывают о ярких воспоминаниях, ощущении покоя и даже наблюдении за происходящим со стороны. Некоторые исследователи связывают это с особой активностью мозга в последние минуты жизни, однако точный механизм явления неизвестен. Работа поднимает новые вопросы о природе человеческого сознания.