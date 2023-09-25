Учитель из Дубны стала победителем Всероссийского конкурса

Педагог из Дубны Елена Толкачева стала лауреатом всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям». Об этом в своих социальных сетях сообщил врип главы городского округа Максим Тихомиров.

«Уважаемая Елена Александровна! Благодарю за Ваше неравнодушие, творческий подход к организации образовательного процесса и не подлежащий сомнениям профессионализм! Желаю дальнейших успехов не останавливаться на достигнутом!», - написал Тихомиров.

Отметим, что финальный этап конкурса «Сердце отдаю детям» прошел в конце сентября в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли 40 учителей со всей страны. В итоге логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Толкачева стала лауреатом III степени. Ее отметили в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».