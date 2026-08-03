Удаленка сжигает: HR-эксперт назвала главный признак, что вы уже на грани выгорания
HR-эксперт Грибкова: удаленная работа грозит эмоциональным выгоранием
HR-эксперт Татьяна Грибкова в беседе с 360.ru предупредила, что удаленная работа способна привести к эмоциональному выгоранию, если сотрудник постоянно остается на связи с работодателем. По ее словам, ощущение необходимости быть доступным круглосуточно — сигнал того, что баланс между работой и личной жизнью нарушен.
Специалист рекомендовала сразу согласовать с работодателем часы, в которые сотрудник доступен для рабочих вопросов. Это позволит избежать ожиданий ответа на звонки и сообщения в нерабочее время и поможет сохранить равновесие между профессиональной и личной сферами.