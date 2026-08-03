Удаленка сжигает: HR-эксперт назвала главный признак, что вы уже на грани выгорания

HR-эксперт Татьяна Грибкова в беседе с 360.ru предупредила, что удаленная работа способна привести к эмоциональному выгоранию, если сотрудник постоянно остается на связи с работодателем. По ее словам, ощущение необходимости быть доступным круглосуточно — сигнал того, что баланс между работой и личной жизнью нарушен.