Уехать после салюта в День города станет проще: метро, МЦК и 17 трамваев продлят работу до 2:00

В ночь с 5 на 6 сентября московский транспорт будет работать дольше обычного, чтобы жители и гости столицы могли с комфортом добраться домой после празднования Дня города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что продление работы организовано по задаче мэра Сергея Собянина. В указанную ночь метро, Московское центральное кольцо и 17 трамвайных маршрутов продолжат перевозить пассажиров дольше обычного.

Станции метро и МЦК будут открыты на вход до 2:00. До этого же времени будут работать 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. Кроме того, в обычном режиме продолжат курсировать 18 регулярных ночных маршрутов.