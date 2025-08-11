Уфимка погибла после выпитой «смертельной чачи» из Сочи: накануне она ослепла

Жительница Уфы скончалась после употребления «смертельной чачи», купленной на рынке в Адлере. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Накануне 36-летняя женщина почувствовала себя плохо после того, как выпила алкогольный напиток. Вскоре россиянка и вовсе ослепла.

Как пишет телеграм-канал Baza, уфимка отравилась метанолом — чрезвычайно опасным соединением, которое используется исключительно в производственных и строительных сферах. Это вещество часто приводит к летальному исходу. В случае, если доза метанола была не критической, соединение сильно поражает органы человека, а также нарушает работу организма.

Всего после употребления самодельной отравленной Чачи в России скончались 10 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. На прошлой неделе суд арестовал двух женщин, причастных к отравлению, — россиянки сами делали напиток, а потом продавали его на рынке в Адлере.

