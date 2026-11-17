Ученые обнаружили в останках мамонтов на территории Якутии генетические следы бактерии, родственной патогену, ранее вызвавшему массовую гибель африканских слонов. На фоне ускоренного таяния вечной мерзлоты эксперты предупреждают о потенциальной угрозе высвобождения древних инфекций, хотя подтверждений жизнеспособности данных микроорганизмов на текущий момент нет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, речь идет о микроорганизме семейства пастерелл, близком к таксону Bisgaard 45. Современные аналоги этой группы способны провоцировать у животных тяжелейшие состояния, включая сепсис. В 2025 году международная группа исследователей проанализировала ДНК из останков 483 мамонтов и выявила несколько древних бактериальных линий. При этом специалисты подчеркивают: в образцах были обнаружены лишь фрагменты генетического материала, а не живые культуры.

Риск заражения людей пока не доказан, однако климатические изменения усугубляют ситуацию. Слой мерзлоты глубиной 5–6 метров, в котором залегают туши, может полностью оттаять в течение пяти лет при сохранении текущих температурных трендов. Эрозия речных берегов также способствует преждевременному обнажению древних захоронений.

Для минимизации биологических рисков в Якутии инициирован проект по созданию роботизированного комплекса с искусственным интеллектом под названием «Плейстоцен». Аппарат предназначен для безопасного сканирования толщи мерзлоты и поиска останков. Стоимость разработки оценивается в ₽70000000, а сроки реализации составляют около трех лет. Технологию также планируют адаптировать для геологоразведки месторождений, однако проект пока испытывает дефицит финансирования.