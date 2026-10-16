УК в Симферополе начисляла плату за несуществующие услуги: что сказал Аксенов?

Глава Крыма Аксенов: УК в Симферополе начисляла плату за несуществующие услуги

Общество

В Симферополе управляющая компания дома на улице Ковыльной, 94 начисляла жильцам плату за услуги, которые не оказывала. Об этом на совещании по работе с обращениями граждан в муниципальных образованиях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «МК в Крыму».

По его словам, собственникам выставляли счета за проверку герметичности газопроводов и поставку природного газа, хотя у жильцов заключены прямые договоры с госпредприятием «Крымгазсети». Аксенов отметил масштаб проблемы: если на эту управляющую компанию поступило до 100 жалоб, значит, и остальные дома могут находиться в таком же состоянии. Глава республики подчеркнул, что ситуация требует разбирательства.

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