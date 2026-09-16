Укачивание не поможет: сомнолог Полуэктов объяснил, почему люльки бесполезны для взрослых при бессоннице

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik объяснил, помогает ли укачивание справиться с бессонницей у взрослых. По его словам, ученые провели исследование со специальной раскачивающейся кроватью, которое не выявило положительного эффекта.

Полуэктов пояснил, что укачивание должно воздействовать на определенные органы чувств, вызывая ритмическую стимуляцию вестибулярных ядер. Именно так, например, успокаивают младенцев. Эту технику пытались применить и для улучшения сна взрослых, создавая различные люльки.

Однако, как отметил сомнолог, со взрослыми это не работает и лучше спать им не помогает.