Укол неизвестным шприцем: врач объяснила, почему нельзя ждать и куда ехать немедленно

Врач Мухина: после укола неизвестным шприцем нужно срочно к медикам

Общество

После укола неизвестным шприцем необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила инфекционист Марият Мухина. По её словам, подобные нападения могут привести к заражению инфекциями, передающимися через кровь.

Пострадавшему следует как можно быстрее приехать в инфекционный стационар или травмпункт: врачи обработают рану, оценят вероятность заражения и назначат необходимые анализы. При наличии показаний пациенту проведут профилактику. Через кровь могут передаваться ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис и другие инфекции.

Вероятность заражения зависит от содержимого иглы, глубины прокола и других обстоятельств. Таким образом, по словам инфекциониста, ключевое значение имеет скорость обращения за помощью: чем раньше пострадавший попадёт к медикам, тем выше шансы на своевременную диагностику и профилактику.

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