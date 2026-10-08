Украинский священник посвятил в дьяконы почти 300 человек для спасения от мобилизации

Епископ Ужгородско-Хустской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) за взятки «посвятил» в диаконы почти 300 военнообязанных, чтобы те избежали мобилизации. Об этом говорится в украинском реестре судебных решений. Суд признал священнослужителя виновным и назначил ему пять лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, с июня 2023 по ноябрь 2025 года епископ обеспечил оформление и выдачу документов о якобы получении сана диакона и принадлежности к священнослужителям 291 военнообязанному. Эти бумаги мужчины затем предъявляли в военкоматы. За услугу епископ брал от $1 тыс. до $2 тыс.

Его признали виновным по статье о препятствовании деятельности украинской армии и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее, 3 октября, в российских силовых структурах сообщили, что украинцы на фоне перебоев с интернетом ищут альтернативные способы предупреждать друг друга о засадах сотрудников военкоматов, которые ловят людей на улицах для отправки на фронт.