Уксус, сода и перекись: как вывести грибок в квартире народными средствами

Столовый уксус, перекись водорода и пищевая сода помогают удалить грибок в квартире. Об этом « Абзацу » рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, вредоносные споры появляются в зонах с нарушенной герметичностью из-за промерзания фасада дома.

Бондарь отметил, что в качестве бытовой помощи подходят простые составы из кухонного шкафа или аптечки. Столовый уксус помогает удалить грибок и плесень, если опрыскать им пятна и через час смыть. Для кафеля и светлых швов можно использовать перекись водорода, другим средством служит густая паста из соды с водой. Такие растворы хорошо снимают видимый налет.

Эксперт пояснил, что вредоносные споры быстро поражают зоны с нарушенной герметичностью уличного фасада, где из-за промерзания плит комнатное тепло преобразуется в постоянный конденсат. В этих случаях регулярная механическая очистка поверхностей даст лишь временный результат. Бондарь добавил, что споры грибка растут там, где застаивается спертый воздух и держится высокая сырость: в ванной, на стыках оконных рам, в углах или за шкафом у внешней стены. Если фасад снаружи треснул, стена становится мокрой, а от обоев пахнет затхлостью. Борьба с налетом требует устранения источника влаги.