Укус гадюки в лесу: как врачи Сергиева Посада вытащили мужчину с того света

Life.ru: врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину после укуса змеи в лесу

Общество

В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после укуса змеи. Как сообщает Life.ru, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии после встречи с животным в лесу. К моменту госпитализации нога пострадавшего сильно отекла, его бросало в жар и холод, а по дороге в медицинское учреждение он несколько раз терял сознание.

Специалисты назначили противоядную терапию и сыворотку против яда гадюки. Укушенную ногу обездвижили с помощью гипса. Спустя сутки после поступления состояние пациента улучшилось: отек спал, боль удалось купировать. Через неделю пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.

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