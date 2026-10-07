Укус гадюки в лесу: как врачи Сергиева Посада вытащили мужчину с того света

В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после укуса змеи. Как сообщает Life.ru, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии после встречи с животным в лесу. К моменту госпитализации нога пострадавшего сильно отекла, его бросало в жар и холод, а по дороге в медицинское учреждение он несколько раз терял сознание.