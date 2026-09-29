Укусила полицейского и заплатит ₽10 тысяч: что произошло в ЯНАО?

В ЯНАО местная жительница оштрафована на ₽10 тыс. за укус сотрудника полиции. Женщину признали виновной в применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает « Ямал Медиа ».

Инцидент произошел в августе в квартире обвиняемой. Сотрудники правоохранительных органов пытались доставить ее в медицинское учреждение для освидетельствования, поскольку женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Не желая подчиняться, она укусила полицейского за правое предплечье и выругалась нецензурной бранью. Приговор на данный момент не вступил в силу.