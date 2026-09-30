Улан-Удэ раздает бесплатный пропуск на полигон: что можно вывезти до 25 октября?

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ сообщает: в городе стартовал осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству. В его рамках жители до 25 октября могут бесплатно вывезти на полигон растительные остатки и мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам.

Бесплатный прием организован по графику: 3, 10 и 17 октября — только для жителей; 24 и 25 октября — для жителей и организаций. Сдать можно ветки, сучья, ботву, уличный смет и другие отходы, не являющиеся ТКО. Норма — не более 1,5 кубометра на одну машину. Для юридических лиц строительный мусор и коммерческие объемы принимаются на платной основе.