Ульяновск после атаки БПЛА: три уровня выплат, 17 пострадавших и 180 подпорок в доме

В Ульяновске прошел сход граждан, чье жилье пострадало при атаке беспилотников 25 сентября. Встреча с жителями улиц Юности и Розы Люксембург (дома № 50, 52, 53, 54) состоялась в понедельник с участием профильных чиновников. Регион представляла вице-премьер Анна Тверскова, также присутствовали соцзащита и руководители городских ведомств. Жителям раздали памятки с перечнем документов для выплат, информацию продублируют в общедомовых чатах, передает 73online.ru .

В результате атаки БПЛА повреждены дома в спальном районе. Основной удар пришелся на дом № 54 по улице Розы Люксембург: взрыв выбил оконные рамы и повредил фасад. Пострадали также соседние дома и жилой массив на улице Юности. Осколочные ранения и порезы получили 17 человек, включая двоих подростков. На территории введен локальный режим ЧС, развернут пункт временного размещения.

На сходе утвердили три уровня финансовой помощи. Первый — экстренная выплата ₽20000 от города на первоочередные нужды из резервного фонда. Второй — федеральные компенсации по закону о выплатах при терактах и ЧС: при частичном повреждении имущества до ₽78000 на каждого члена семьи, ущерб оценивает комиссия. Третий — региональная адресная поддержка: соцзащита оценит общий ущерб, помощь окажут из областного бюджета. При полном повреждении жилья планируют выплачивать по ₽156000 на человека. Параллельно идет сбор средств силами «Деловой России», ОНФ и Красного Креста; первое пожертвование в Красный Крест сделал губернатор Алексей Русских.

Городские службы работают круглосуточно. В доме № 54 установили 180 временных подпорок в подвале и на четырех этажах, чтобы исключить обрушение и начать капремонт. Замеры окон завершены, коммунальщики спешат восстановить остекление до осенних холодов.