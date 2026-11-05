Ультразвук с помощью гениталий: как бражники семь раз изобрели защиту от летучих мышей

Способность издавать защитный ультразвук с помощью гениталий независимо возникала у бабочек-бражников несколько раз — по оценкам исследователей, вплоть до семи раз за последние 30 млн лет. Ученые выявили три анатомических механизма такого звукообразования, работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Команда под руководством энтомолога Пола Мейзоника из Флоридского музея естественной истории объединила записи звуков с электронной микроскопией, микрокомпьютерной томографией и анализом эволюционного дерева бражников.

У самцов звук возникает при трении специализированных чешуек на парных генитальных структурах о поверхность брюшка. В одних группах чешуйки трутся о другие чешуйки, в других — о шипики, в третьих — о небольшие бугорки; последний вариант оказался особенно разнообразным по звучанию. Различия в устройстве «инструмента» отражались на сигналах: трение о чешуйки чаще давало короткие прерывистые серии, а о шипики — более продолжительные. Сопоставление с родословной показало, что эти приспособления неоднократно появлялись в разных эволюционных линиях.

Длительные ультразвуковые сигналы имеют характеристики, позволяющие предполагать создание помех эхолокации летучих мышей, однако не каждый изученный сигнал подходит для такого «глушения»: короткие серии могут выполнять другие функции — например, пугать хищника или имитировать предупреждения несъедобных насекомых. У некоторых бражников есть органы слуха, позволяющие реагировать на приближающуюся летучую мышь, другие ее не слышат, но способны издавать ультразвук при прикосновении. Авторы подчеркивают, что конкретные защитные функции разных типов сигналов еще требуют проверки.