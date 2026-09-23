Умная колонка вместо внуков: почему гаджеты заставляют пожилых угасать?

Врач Кондрахин: умные колонки ускоряют угасание пожилых людей

Общество

Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил об опасностях, которые несет регулярное использование умных колонок пожилыми людьми. По его словам, увлечение такими устройствами может привести к уходу в виртуальную реальность, снижению когнитивных функций и критическому замедлению кровообращения. Об этом он рассказал «Абзацу».

Кондрахин назвал самой страшной попытку лечиться с помощью колонки. Второй риск — погружение в виртуальный мир, когда пенсионер начинает общаться с устройством как с обычным собеседником. В результате падает потребность читать, получать информацию и тренировать память, мозг перестает работать, что ведет к потере когнитивных способностей. Особенно это касается одиноких людей, которые находят в гаджете отдушину, остаются дома и считают, что их понимают. Постепенно мозг отказывает, а малоподвижный образ жизни снижает нагрузку на сердце, замедляет кровообращение и приводит к угасанию.

Врач добавил, что отсутствие физической активности блокирует работу мышц нижних конечностей, которые в норме помогают сердцу перекачивать кровь в верхние отделы организма. Без движения и пеших прогулок у пожилых стремительно ухудшается кровоснабжение внутренних органов, запуская необратимые процессы старения и физической слабости.

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