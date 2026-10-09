Уникальный телескоп МГУ: где искать жизнь за пределами Солнечной системы?

В МГУ имени Ломоносова приступили к созданию уникального орбитального телескопа для поиска атмосфер за пределами Солнечной системы. Об этом сообщил ректор университета, академик Виктор Садовничий на старте международного фестиваля «Наука 0+», передает АГН « Москва ».

Садовничий рассказал, что телескоп позволит определять наличие атмосферы за пределами Солнечной системы. По его словам, там, где есть атмосфера, может быть и жизнь. Ректор отметил, что это свидетельствует о лидирующих позициях МГУ в космических исследованиях.

Фестиваль науки «Наука 0+» организуют Минобрнауки России и МГУ имени Ломоносова при поддержке РАН. Он ежегодно проходит во всех регионах России, а также в Белоруссии, Китае, Узбекистане, Индии, Сербии и других странах. Цель — привлечь молодёжь в сферу науки и технологий и сформировать сообщество просветителей. Главная тема 2026 года — «Твоя космическая Вселенная» — посвящена 65-летию полёта Юрия Гагарина, который изменил ход истории и открыл космическую эпоху.