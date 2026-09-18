«Упростить, а не усложнять»: заслуженный учитель предложил альтернативу ЕГЭ

Заслуженный учитель Александр Снегуров в беседе с « Абзацем » заявил, что ЕГЭ не нужно усложнять — вместо этого следует постепенно искать альтернативу. По его словам, тесты сейчас сложны и оторваны от школьной программы, из-за чего дети массово нанимают репетиторов.

Снегуров отметил, что об усложнении речи быть не может: экзамен надо оставить как есть, чтобы в будущем найти альтернативу, или даже упростить, оторвав от шаблонов, которые давят на учеников, педагогов, родителей и администрацию школ. Также он объяснил возможный рост числа стобалльников: это требует отдельного анализа, но причина не в простоте экзамена, а в том, что репетиторская механика достигла высот, либо год собрал способных людей. Таких выпускников нужно поощрять.