Уролог-андролог Владимир Божедомов в беседе с ИС « Вести » дал рекомендации парам, планирующим беременность. По его словам, будущим родителям стоит ограничить посещение бань и саун, отказаться от вредных привычек и чаще бывать на свежем воздухе.

Врач пояснил, что при планировании зачатия нужно как минимум отказаться от ванны и мыться только под душем. Также, по его словам, следует исключить сауну, хаммам и русскую баню. Божедомов напомнил, что срок созревания каждого сперматозоида составляет почти три месяца, поэтому готовиться к зачатию нужно заранее.

Для повышения шансов на успешное зачатие уролог также посоветовал паре чаще выбираться за город. Это поможет снизить уровень стресса, вызванного жизнью в мегаполисе.