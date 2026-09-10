Усекновение главы Иоанна Предтечи: где и когда пройдут литургии и трезвенные крестные ходы в Марий Эл

Завтра, 11 сентября, православные верующие отмечают Усекновение главы святого Пророка Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. Кроме того, 11 сентября в России отмечают День трезвости.

Как сообщили в Йошкар-Олинской епархии, во всех храмах Йошкар-Олы после божественной литургии будут совершены молебны о страждущих недугом винопития. Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн 11 сентября будет служить в Мироносицком женском монастыре в селе Ежово. Начало литургии в 8 часов. В благочиниях республики также пройдут трезвенные крестные ходы.