Ушла из спортзала и не вернулась: москвичку ищут после ссоры с возлюбленным

Baza: в Москве пропала Елизавета после ссоры со своим возлюбленным

Общество

В Москве разыскивают Елизавету, которая пропала после ссоры со своим возлюбленным. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным канала, девушка посетила спортзал и не вернулась домой. Вечером 21 сентября она шла домой через парк «Березовая роща» на северо-западе столицы. Мобильный телефон девушки оставался доступен, однако на звонки никто не отвечал.

Сейчас пропавшую ищут волонтеры и сотрудники полиции. Родные девушки также обходят парк. Близкие отмечают, что перед исчезновением Елизавета была расстроена из-за ссоры. Других обстоятельств случившегося в сообщении не приводится. Поиски продолжаются.

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