Ушла из спортзала и не вернулась: москвичку ищут после ссоры с возлюбленным

В Москве разыскивают Елизавету, которая пропала после ссоры со своим возлюбленным. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным канала, девушка посетила спортзал и не вернулась домой. Вечером 21 сентября она шла домой через парк «Березовая роща» на северо-западе столицы. Мобильный телефон девушки оставался доступен, однако на звонки никто не отвечал.