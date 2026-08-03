Усопший зовет во сне? Священники объяснили, почему не надо бояться и что делать на самом деле

Священнослужители разъяснили, как православная традиция трактует пугающие сны, в которых умершие зовут к себе. По их словам, бояться таких видений не стоит, а их главный смысл — напоминание о необходимости помолиться за душу покойного. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Священники отмечают, что сны с участием усопших не редкость, и даже если умерший манит за собой, в этом нет зловещего предзнаменования. Церковь видит в таком образе сигнал к духовной заботе об ушедшем человеке. Усопшие нуждаются в молитвенной поддержке живых, причем особенно ценной считается личная молитва, а не только заказ церковных служб. Именно так, по мнению духовенства, проявляется настоящая любовь к близкому, завершившему земной путь.