Священник Филипп Ильяшенко, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, рассказал, о чем можно просить Бога в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. По его словам, строгих ограничений в темах для молитв нет: верующие могут обращаться с просьбами о любом добром деле, передают « Известия ».

Главной основой православной традиции священник назвал просьбу о заступничестве. Он пояснил, что чудеса творит только Господь, а к Божией Матери и святым верующие обращаются как к ходатаям, чтобы те умолили Бога о нуждах человека. Поэтому ключевое условие любой молитвы — искренность и чистота намерений, а не заученный текст.

Если возможности посетить храм нет, расстраиваться не стоит. Дома можно прочитать молебный канон ко Пресвятой Богородице, а также праздничные тропарь и кондак Успения. Эти тексты помогают настроиться на молитвенный лад даже в домашней обстановке.

При этом отец Филипп подчеркнул, что лучшим способом участия в празднике остается личное присутствие на богослужении: вечером совершается всенощное бдение, утром — Божественная литургия. Самое важное для верующего в этот день — прийти на службу, духовно подготовиться и причаститься.