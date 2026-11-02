Успеть до подорожания: какие Senat продают со скидкой и сколько будут стоить новые

Aurus снизит цену самой популярной модели Senat на ₽10 млн, чтобы быстрее распродать автомобили 2026 года выпуска. По данным Telegram-каналов, покупателям предлагают премиальный российский седан за ₽40 млн вместо обычных ₽49–50 млн.

Речь идет о нескольких машинах нынешней версии: в компании рассчитывают, что эксклюзивное предложение поможет приблизиться к выполнению плана продаж. По словам продавцов, в 2027 году эта версия будет стоить минимум ₽50–52 млн.

Рестайлинговый Senat пока доступен только под заказ — от ₽49 млн. Готовых машин нет, выдачу обещают в апреле–июне 2027 года. При оформлении сейчас продавцы обещают сохранить стоимость, однако в следующем году стартовый прайс обновленного седана должен вырасти минимум до ₽55 млн. Таким образом, скидка касается ограниченной партии автомобилей текущего года, тогда как обновленная версия пока продается только под заказ и с перспективой подорожания.