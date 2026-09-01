Усы собаки могут рассказать о ее здоровье больше, чем анализы: ветеринар объяснил, когда нужно срочно к врачу

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, сколько усов в норме бывает у собак и почему их состояние важно для оценки здоровья питомца. По его словам, количество вибрисс индивидуально и зависит от породы и конкретного животного, однако в среднем составляет 12 пар — по 12 с каждой стороны, как у кошек. У отдельных особей число усов может достигать 40, передает « Абзац ».

Доктор пояснил, что усы, как и когти, — производные кожи, поэтому их внешний вид напрямую связан с состоянием покрова. За здоровье кожи и волосяного покрова, в том числе усов, отвечает сера. Ее дефицит приводит к истончению и хрупкости вибрисс: они начинают обламываться и выпадать. Если усы теряют блеск, упругость и длину, это может указывать на неполадки в организме, даже когда внешне животное выглядит здоровым.

Шеляков также предупредил, что потеря усов иногда сигнализирует о паразитарных заболеваниях. Нарушение обмена веществ в более чем половине случаев провоцируют именно паразиты, причем не только внешние — блохи или клещи. Гельминты, живущие в кишечнике, тоже способны вызывать выпадение шерсти и раздражение кожи. Поэтому при подозрении на нарушение обмена веществ и связанные с ним кожные проблемы первым делом нужно обработать питомца от кишечных паразитов.