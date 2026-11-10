Утюг, нож и требование кода: две жительницы Котласа предстанут перед судом за смерть друга

В Архангельской области перед судом предстанут две жительницы Котласа 34 и 40 лет, обвиняемые в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, осенью 2025 года житель Котласа пригласил обвиняемых к себе в гости. Несколько дней компания распивала алкоголь, а в какой-то момент женщины потребовали от хозяина отдать банковскую карту и назвать код разблокировки для доступа к банковским приложениям. Мужчина отказался, и тогда, по версии следствия, женщины принялись его пытать: избивали, резали и кололи ножом, а также ставили на тело раскаленный утюг. Не добившись желаемого, они забрали у него паспорт и скрылись. Спустя некоторое время хозяин дома умер от полученных ран.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Таким образом, по данным ведомства, речь идет о нападении с целью получения доступа к деньгам, которое закончилось смертью потерпевшего.