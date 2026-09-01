Утро начните с молитвы оптинских старцев: иеромонах назвал ее универсальным средством от тревоги

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) дал рекомендации верующим, которые сталкиваются с осенней тревогой и подавленным состоянием. По его словам, действенным способом преодоления депрессии и подобных недугов является молитвенное обращение к Богу, Пресвятой Богородице и небесному покровителю, имя которого носит человек. Также священнослужитель советует обращаться за помощью к святителю Луке Крымскому, преподобному Агапиту Печерскому и великомученику Пантелеймону. Об этом пишет « Абзац ».

Представитель Церкви пояснил, что любая душевная или телесная немощь отступает перед искренней молитвой, способной восстановить внутреннюю гармонию. При этом необязательно заучивать сложные тексты: допустимо обращаться к высшим силам простыми словами, идущими от сердца.

Особое внимание иеромонах уделил молитве оптинских старцев, которую рекомендовал читать по утрам. По его мнению, такое начало дня помогает постепенно выправить эмоциональный фон, справиться с беспокойством и обрести душевное спокойствие. Он подчеркнул, что эта практика универсальна и доступна каждому независимо от глубины воцерковленности.