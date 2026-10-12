Увлажнитель воздуха может быть опасен: биотехнолог объяснила, когда гаджет вредит

Увлажнитель воздуха может стать источником загрязнений и не защищает от ОРВИ. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, при неправильном уходе гаджет сам начинает распространять вредные частицы, а при слишком интенсивной работе создает условия для сырости и роста плесневых грибов.

Золотарева пояснила: если долго не менять воду и плохо очищать емкость, внутри устройства размножаются бактерии и микроскопические грибы. Во время работы часть микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности вместе с мелкими каплями воды попадает в воздух, а затем в дыхательные пути. Эксперт подчеркнула, что увлажнитель не является средством профилактики респираторных инфекций.