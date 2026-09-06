Узбекистан: почему туристы возвращаются с лишним весом и пустым кошельком — блогерша раскрыла скрытые особенности
Блогер Лисейкина: местные жители в Узбекистане угощают туристов фруктами
Тревел-блогер Елена Лисейкина рассказала о нюансах поездок в Узбекистан. В своем блоге на платформе «Дзен» она отметила, что местные жители отличаются высокой общительностью и гостеприимством: официанты нередко интересуются, откуда приехали туристы, а уличные торговцы могут бесплатно угостить фруктами.
Автор предупредила, что из-за обильных порций национальных блюд — плова, лепешек и самсы — легко набрать лишний вес. Кроме того, путешественники часто оставляют значительные суммы на местных ремесленных изделиях: керамике, шелке, посуде и украшениях ручной работы. После возвращения домой многие скучают по вкусу узбекских помидоров и сухофруктов.