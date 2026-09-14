Узбекистан стал хитом осени: спрос россиян вырос на 65%, а тур на двоих стартует от ₽76,8 тыс.

Российские туристы стали активнее интересоваться осенним отдыхом в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Осень считается лучшим временем для поездок в страну: жара спадает, устанавливается комфортная погода. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «Интуристе» экскурсионные туры на сентябрь–ноябрь бронируют ежедневно, спрос вырос на 15% год к году. Директор по связям с общественностью Дарья Домостроева отметила, что популярны и классические маршруты, и короткие сити-туры. Ключевой фактор — цена, поэтому чаще выбирают сбалансированные по стоимости и насыщенности программы.

В «Алеане» бронирования выросли на 65%. Заместитель директора компании Оксана Булах пояснила, что на показателях сказалось расширение ассортимента по направлению и увеличение гостиничной базы за последние годы.

По данным РСТ, стоимость экскурсионных туров в Узбекистан за год подросла на 5–10%. Пятидневная поездка без транспорта обойдется от ₽76,8 тыс. на двоих, недельная — от ₽100,9 тыс., десятидневная — от ₽153,5 тыс. Доля Узбекистана в общем объеме бронирований экскурсионных туров на осень составляет 14% — это одно из самых востребованных направлений наряду с Белоруссией, Санкт-Петербургом и Калининградской областью. Основной спрос приходится на классические семи–восьмидневные программы с посещением Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, дегустацией плова и гиждуванских шашлыков, а также знакомством с ремеслами.