Уже более трех тысяч подмосковных семей оформили региональный материнский капитал с начала года

Подмосковные семьи, в которых рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Так, с начала этого года данной услугой воспользовались более трех тысяч раз. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Отмечается, что теперь оформить сертификат на региональный материнский (семейный) капитал стало проще. Ведь список документов сокращен с 8 до 1. Размер регионального маткапитала составляет сто тысяч рублей.

Напоминаем, что потратить средства можно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), компенсацию затрат на газификацию объектов ИЖС, получение ежегодной выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми.