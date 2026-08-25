В 100 лет снова видеть: московские врачи удалили сложную катаракту и вернули зрение пациенту-долгожителю

В московской городской клинической больнице № 15 имени Филатова вернули зрение пациенту, которому исполнилось 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

У мужчины диагностировали незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Сочетание патологий требовало от хирургов особой точности, поэтому пациента направили в ГКБ № 15. Вмешательство прошло успешно, несмотря на преклонный возраст и сложность случая.

При выписке долгожитель поблагодарил врачей за внимательное отношение и возможность снова хорошо видеть.