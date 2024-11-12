В 2025 году штат госслужащих в России сократят на 10%

С 1 июля 2025 года в Росси планируют сократить штат сотрудников территориальных подразделений, в которых работают около 400 тысяч человек.

Работников, которые подпадут под сокращение, заменят роботами или молодыми специалистами.

Большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания. Средства же будут направлены на повышение зарплат работающим.

Некоторые должности сократятся из-за цифровизации.

Указ о модернизации органов исполнительной власти уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Он должен быть выполнен до 1 июля 2025 года. Раздувать штаты после этого запрещено.

Ранее сообщалось о том, что юрист Русяев назвал уровень роста зарплаты бюджетников в 2025 году.