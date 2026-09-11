В 2027 году пенсий по общим основаниям не будет: кто выйдет на заслуженный отдых и кому положены льготы

В 2027 году новая возрастная группа не выйдет на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. Он напомнил, что в 2026 году право на пенсию по общим основаниям получают мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 лет.

Мужчины со страховым стажем не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет могут завершить трудовую деятельность на два года раньше установленного общего возраста. Хрулев подчеркнул, что льготы также предусмотрены для работников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера при наличии необходимого стажа, педагогов, медиков, спасателей и представителей ряда других профессий.

Отдельные условия действуют для многодетных матерей. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более детьми — в 50 лет.