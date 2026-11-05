94-летний житель Китая в одиночку отправился в Тибет и стал звездой соцсетей. Пенсионер из города Уси провинции Цзянсу преодолел более 3 тысяч километров на поезде — история бывшего железнодорожного инженера по фамилии Тан получила широкую огласку в китайских соцсетях.

Мужчина давно увлекается путешествиями, а после выхода на пенсию стал уделять хобби еще больше времени. Он побывал в 33 других административных единицах провинциального уровня Китая, а Тибет оставил напоследок, считая это направление самым сложным. Туристические агентства отказались включать пенсионера в групповые туры из-за возраста, поэтому Тан отправился в путь один: маршрут спланировал сам, купил билеты и забронировал гостиницу с помощью ИИ-помощника на смартфоне, который установила ему дочь.

Дорога до Лхасы из родного города заняла 43 часа и прошла легко, отметил путешественник. Не стала проблемой и горная болезнь: за время пребывания в Тибете он осмотрел дворец Потала, монастырь Джоканг и другие достопримечательности. После того как история мужчины распространилась в интернете, с ним связались туристические власти Лхасы и помогли организовать посещение Музея Тибета, летней резиденции Норбулинка и представления тибетской оперы.

Побывав во всех 34 провинциях Поднебесной, пенсионер не собирается останавливаться: в ближайших планах — канал Пинлу в Гуанси и повторный визит в Хэфэй, чтобы посмотреть, как изменился город. Молодым людям он советует заботиться о здоровье и больше путешествовать, не боясь сделать первый шаг.