В Британии скончался вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Макс Питерс, вокалист из валлийской рок-группы The Alarm, скончался в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стал лейкоз. Об этом сообщила газета The Guardian.

Музыкант родился в 1959 году. Он обрел популярность в 1980-х годах, когда в составе группы The Alarm начал совершать поездки по Великобритании. Этот коллектив выступал на одних сценах с такими знаменитыми группами, как U2, Status Quo и Queen. В 90-х у вокалиста диагностировали рак — хронический лимфоцитарный лейкоз. Питерс проходил лечение, и даже в прошлом году был вынужден отменить тур по Соединенным Штатам. В итоге он скончался на 67-м году жизни, не справившись с тяжелой болезнью.

О смерти музыканта журналистам сообщил благотворительный фонд Love Hope Strength, который был основан самим Питерсом совместно с его супругой.

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