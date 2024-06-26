В Бронницах проведут праздничную программу в честь Дня молодежи

В парке «Бронницкий луг» отпразднуют День молодежи. Организаторы продумали программу так, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то интересное. Например, любители активностей смогут попробовать свои силы в армреслинге, пройти мастер-классы по альпинизму или поучаствовать в турнире по стритболу. Помимо этого проведут оздоровительные занятия цигун.

Также разработали интеллектуальные квесты и творческие мастер-классы. В программу включена лотерея, анимация для детей и, конечно, музыка. Атмосферу праздника будет создавать концерт, а завершится все зажигательной дискотекой.

Начало праздника в 11.00.

Праздник в парке «Бронницкий луг» смогут посетить местные жители и гости округа. Это место уже не первый раз собирает самых разных гостей. В зеленой зоне можно найти тихий отдых, живописные виды, множество архитектурных форм и удобные пешеходные дорожки. Здесь обустроены спортивная зона и детские площадки, каждый может с удовольствием и пользой провести время.



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