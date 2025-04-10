В деле генерала Попова случился неожиданный поворот

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иванов Попов может не оказаться на СВО. О новом витке в его деле в разговоре с «Царьградом» сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его заявлению, изъявившего желание поехать на фронт Попова хотели взять в состав отряда «Шторм Z».

«Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — сообщил имеющуюся информацию Подоляка.

Он также выразил предположение, что эти события связаны с некими высокопоставленными генералами, которые якобы «очень хотят, чтобы он сидел». По его же заявлению, офицеры настроены демонстративно наказать бывшего командующего 58-й армией даже в случае его невиновности. При это он добавил, что в возникшей ситуации разбирается глава страны.

Ранее стало известно о том, что МО РФ поддержало инициативу Попова о желании статьи участником специальной военной операции. С аналогичным заявлением выступил и член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, отметив, что уважает решение генерал-майора. А по мнению военного эксперта Щепетнова, отправка высокопоставленного офицера в «Шторм Z» является нонсенсом.