В Эстонии на границе возникли огромные очереди из желающих попасть в Россию

На эстонско-российской границе образовались значительные очереди из желающих попасть в РФ и обратно – сложности возникли на КПП «Нарва-1» из-за усиленного контроля со стороны эстонских властей. При этом российский пункт пропуска «Ивангород» работает без задержек.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, затруднения связаны исключительно с действиями госорганов Эстонии, которые ужесточили процедуры на своем погранпереходе. На российской стороне очередей нет – таможенники оперативно пропускают транспорт и при необходимости принимают меры, чтобы не допускать скоплений.

За минувшие сутки границу в сторону России пересекли 680 человек, а в обратном направлении – почти вдвое больше, 1190. Несмотря на ажиотаж, власти Эстонии пока не планируют закрывать КПП. В июле глава МВД республики Игорь Таро заявлял, что в случае реальной угрозы такое решение было бы принято мгновенно.