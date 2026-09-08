В Европе распространяется редкая «дождевая гниль»: она передаётся от человека к человеку и поражает кожу

В Европе растёт число случаев дерматофилеза — редкой инфекции, также известной как «дождевая гниль». По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в августе зарегистрировано 126 заражений против 70 в июне. Об этом пишет Focus.

Возбудитель — бактерия Dermatophilus congolensis. Ранее считалось, что инфекция передаётся только от животных, однако теперь фиксируются случаи заражения от человека к человеку. Заболевание отмечено во Франции, Германии, Испании, Норвегии и Шотландии. В берлинской лаборатории Института Роберта Коха с декабря 2025 года по июнь 2026 года подтвердили 17 случаев. По данным издания, заболели в основном мужчины, средний возраст которых 45 лет.

Инфекция активнее распространяется при высокой влажности. У заболевших появляются зуд и сыпь, на коже возникают прыщи, пустулы и корки. Чаще всего высыпания заметны на лице, бёдрах, в паху и на половых органах. Заражение происходит при близком контакте, часть пациентов заболела во время занятий контактными видами спорта. Некоторые случаи врачи связывают с поездками в Азию. В ECDC считают вероятность массового распространения очень низкой.

Медики рекомендуют пользоваться в сауне только личными полотенцами и не посещать её сразу после удаления волос в интимных зонах: повреждённая кожа хуже защищена от бактерий. Дерматофилез лечится антибиотиками, осложнений после терапии пока не зафиксировано.