В Финляндии заявили, что спасли российский нефтяной танкер

В Финляндии удалось избежать инцидента с посадкой на мель танкера, перевозившего российскую нефть. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Береговой охраны Финляндии.

Отмечается, что трагического инцидента удалось избежать в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд, который находится недалеко от Хельсинки.

«Судно следовало в западном направлении, которое примерно через десять минут привело бы его на мель. После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что речь идёт о танкере, принадлежащем так называемому теневому флоту. Это судно перевозило российскую нефть в нарушение западных санкций.

Российская сторона официально данную информацию пока никак не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что в Черном море начались работы по утилизации носовой части танкера «Волгонефть-239».