В Германии в четыре раза выросло число отказников от армии: что стоит за резким скачком?

В 2026 году в Германии число отказников от службы в армии выросло в четыре раза. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

По данным ведомства, с января по конец сентября 2026 года поступило почти 15 тысяч заявлений об отказе от военной службы. За весь 2025 год таких обращений было 3879. В BAFzA уточнили, что с начала текущего года отказники подали 14 977 заявлений. К концу июня 2026-го было зарегистрировано лишь 5862 обращения, однако затем их число начало резко расти. Медиагруппа Funke отмечает, что рост числа отказников оказался четырехкратным по сравнению с прошлым годом.