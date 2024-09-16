В Г.о. Пушкинский открыли два пункта сбора излишков урожая

Городской округ Пушкинский присоединился к акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», которая проходит на территории Подмосковья.

Акция проходит с 9 сентября по 22 сентября. На территории муниципалитета есть две точки, куда жители могут привезти избытки яблок и бахчевых культур. Так, в СНТ и подсобных хозяйствах уже активно идет сбор урожая. Однако часто удается реализовать не всю продукцию. Горожанам предлагают не выбрасывать излишки, а передавать для переработки.

Привозить нереализованной урожай жителям Городского округа Пушкинский можно с 09.00 до 15.00 по следующим адресам: г. Красноармейск, Южный проезд, 3 и с. Ельдигино, где контейнер расположен у дома № 4.

Для сельскохозяйственной продукции установлены специальные баки, распознать которые помогут соответствующие надписи. В них запрещено выбрасывать пластик, металл, стекло или макулатуру. Собранное сырье поступит на нужды фермерских хозяйств Московской области.

Всего в регионе установлено более 70 контейнеров.