В Г.о. Пушкинский открыли модернизированную библиотеку в Ивантеевке

В Городском округе Пушкинский в рамках реализации национального проекта «Культура» модернизировали Центральную городскую библиотеку им. И. Ф. Горбунова, расположенную в Ивантеевке.

Теперь библиотеке присвоили новый статус — модельный. Это значит, что оснащение библиотеки соответствует самым высоким стандартам. В открытии модернизированной библиотеки принимали участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ивантеевская библиотека превратилась в многофункциональную площадку. Теперь это интеллектуальный и развлекательный центр, на базе которого функционируют различные развивающие кружки и занятия, в частности, изучение английского языка. Для посетителей предусмотрено место, где можно провести время за компьютером. Василий Кузнецов отметил, что сотрудники выполнили большой объем социально значимой работы: открыли музей, а книги о Великой Отечественной войне переносят на цифровой носитель.

«Я хочу поблагодарить коллектив и руководителей за ваш вклад, за внимание за то, что вы сохранили самобытность, сохранили те традиции, которые были наработаны. При этом мы идем вперед, мы развиваемся», — отметил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Книжные фонды, читальный зал, электронное табло для чтения редких книг в оцифровке, музейные экспозиции — в библиотеке представлен большой выбор возможностей для посетителей. Максим Красноцветов и Василий Кузнецов лично оценили преимущества обновленного здания.