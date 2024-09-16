В Г.о. Пушкинский прошли соревнования Московской области «Мечтай и побеждай»

В Городском округе Пушкинский с 13 по 15 сентября проходили соревнования Московской области по художественной гимнастике на призы чемпионки мира Екатерины Селезневой «Мечтай и побеждай».

Мероприятие состоялось в Дворце спорта «Пушкино» (ул. Набережная, 8). В индивидуальной программе выступили гимнастки 2009 года и старше, которые представляли разные городские округи Подмосковья. Победителям вручали статуэтки, сделанные из акрила и метала.

Гимнастки Подмосковья уже не в первый раз собираются в Городском округе Пушкинский. Цель мероприятия — популяризовать художественную гимнастику, предоставить спортсменкам площадку для демонстрации своего мастерства, для обмена опыта с целью усовершенствования.

Ранее сообщалось, что юная дзюдоистка из Г.о. Пушкинский взяла «серебро» на областном Первенстве.