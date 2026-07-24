В Госдуме имена педофилов призвали опубликовать в открытый доступ

Россияне имеют право знать в лицо всех, кто совершал насилие в отношении несовершеннолетних, — необходимо опубликовать имена всех педофилов. С таким заявлением в беседе с «Газетой.Ru» выступил депутат Сергей Миронов, поддержав идею Минцифры о создании открытого реестра таких преступников. По его словам, количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет, а значит, действующая система профилактики не работает и нужны решительные меры.

Миронов напомнил, что еще в апреле прошлого года вместе с коллегой по фракции, ныне омбудсменом Яной Лантратовой, обращался к главе СК Александру Бастрыкину с предложением создать федеральный реестр лиц, совершивших половые преступления против детей. Идея, по его словам, находит сторонников в правительстве. Однако парламентарий подчеркивает: реестр должен быть доступен всем гражданам, а не оставаться инструментом для ведомственного пользования. Иначе, уверен он, мало что изменится.

Миронов отвергает аргументы о том, что публикация имен педофилов может навредить их близким. По его логике, тогда не стоило бы называть в СМИ фамилии любых осужденных преступников. Но педофилия, подчеркивает депутат, — особый вид криминала, где доля рецидивов доходит до 90%. Важно, чтобы преступники понимали: они под колпаком. Люди должны знать их в лицо, знать адреса, знать, кто живет по соседству.

Депутат также высказался за ужесточение наказаний. По его мнению, для убийц детей необходимо вводить смертную казнь, а за насилие над несовершеннолетними — пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение. Пока эти предложения не стали законом, считает Миронов, следует хотя бы усилить контроль над осужденными — как со стороны правоохранителей, так и со стороны гражданского общества.